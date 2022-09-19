Balıkesir’in Edremit İlçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenler ile kutlandı.

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenler ile kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Edremit Cumhuriyet Meydanında saat 12:00’de başlayan kutlama programı dahilinde Edremit Kaymakamlığı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Edremit Belediye Başkanlığı adına çelenk sunma töreninin akabinde saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların akabinde öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Türkiye’de huzurla güvenle yaşıyorsak bunda canlarını bu ülke için feda eden aziz şehitlerin ve bu uğurda büyük mücadele veren kahramanlıklar gösteren gazilerin büyük payı olduğunu belirten Edremit Kaymakam Vekili Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilere sahip çıktığını ve her daim onların yanlarında olduğunu ifade etti.

Törene; Edremit Kaymakam Vekili Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gaziler, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü programı dahilinde Edremit’te ikamet eden gazilere, Edremit Ordu Evinde öğle yemeği ikram edildi. Törene katılan gaziler ile yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, programa katılan gazilere teşekkür ederek, gaziler gününü kutladı.