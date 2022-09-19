Gazileri ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir" dedi.

Gazileri ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir" dedi.

Yeni dernek binaları için teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril de, "Bu hizmeti ölünceye kadar unutamayız. Burası gazilerin ikinci evi oldu" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte ‘19 Eylül Gaziler Günü’ nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi’ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

“Bizim için çok değerlisiniz, ne yapsak azdır”

Gaziler ile böyle anlamlı bir günde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Benim içinde bugün çok duygulu bir gün oldu. Gazilerimize böyle bir mekanı yapmayı bana Allah nasip etti. Bu mekanda sizlerle bir aradayız. Rabb’im burada sizlere çok güzel günleri nasip etsin. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Ne yapsak azdır. Türk milleti geçmişte de bugün de pek çok şer odaklarına karşı mücadele verdi ve vermeye de devam ediyor. Bu mücadelede kahraman gazilerimiz de çok önemli bir yere sahiptir. Kahraman gazilerimiz tarihin altın sayfalarına yazılan kahramanlık destanları ile hepimizin hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yeni dernek binaları için bir kez daha Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril de "Ölünceye kadar bu hizmeti unutmayacağız. Burası gazilerimizin ikinci evi oldu. Ailemizle gelebiliyoruz. Gaziler için çok güzel mekan oldu. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.