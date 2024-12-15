İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl önce uğruna savaştıkları Kıbrıs’ı görmek için yola çıktı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın yaptığı çalışma sonucu WOBİLİMODA sponsorluğunda 20 gazi yarın akşam havayoluyla Kıbrıs’a gitmek üzere yola çıktılar.

İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, "Bugün biz onurluyuz, çok mutluyuz. 50 yıl sonra değerli kaymakamımız, değerli iş adamlarımız sponsorluğunu yaparaktan bizleri Kıbrıs’a götürüyorlar. 50 yıldır hasret çekiyorduk oraya gitmekle. Oradaki bayrağımızın dalgalanmasını, Beşparmak dağlarında inşallah göreceğiz. Oradaki şehitlerimizi yan yana, omuz omuza çarpıştığımız gazi şehit arkadaşlarımız var. Onların kabirlerini ziyaret edeceğiz, onlara dua edeceğiz ve inşallah sizlerin dualarınızı, sizlerin selamlarını onlara ileteceğiz." dedi.

Kaymakam Eren Arslan, "Bugün Gaziler Derneği’mizin Değerli Başkanı Selami Başkana bizden bir isteğiniz var mı diye sorduğumda Kıbrıs’a tekrar gitmek istediklerini ifade ettiler. Bende kendilerine bu konuda bir çalışma yapacağımı, İnşallah isteklerini yerine getireceğime söz vermiştim. Bugün de bunun için bir araya geldik. WOBİLİMODA alışveriş merkezimizin yönetimi bunu seve seve destekleyeceklerini ifade ettiler. Beyhan Tur gazilerimizin ulaşımında kolaylık sağlayacağını ifade etti. El birliği içerisinde gazilerimize vefamızı gösterdik. Ben bir kez daha destek veren hayırsever iş insanlarına teşekkür ediyorum. Tüm hayatta olan gazilerimize sağlık, rahmete kavuşan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim milletimiz onurlu bir millet, devletimiz güçlü bir devlet. Bizim devletimizde gazilik ve şehitlik en yüce mertebe. Şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize kapımız her zaman açık. Onların talepleri bizim için bir emirdir. Onlara mutluluk yaşatmanın bizim için de hazzı var. Ben tekrardan teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziler otobüsle gittikleri İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında Kıbrıs’a uçtular.