Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, Reşit Güngör Kalkan tarafından kaleme alınan şair Ülkü Tamer hakkında yazılan ilk biyografi eseri olan "Ülkü Tamer-Güneşle Yıkanan Umut Denizi" adlı kitabı yayınladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, Reşit Güngör Kalkan tarafından kaleme alınan şair Ülkü Tamer hakkında yazılan ilk biyografi eseri olan "Ülkü Tamer-Güneşle Yıkanan Umut Denizi" adlı kitabı yayınladı.

Türk edebiyatında yer edinen, güçlü yazar ve şairlere sahip Gaziantep’in mihenk taşlarından olan Ülkü Tamer’in çocukluğu, gençliği, aile ilişkileri, Gaziantep ile olan bağı, şiirle buluşması, şiirleri, sinema sevgisi, senaristliği gibi tüm yönleriyle ele alan kitap, içerisinde şaire ait fotoğrafları da barındırıyor.

Kitabın yayınlanması için koordinasyon Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver tarafından sağlanırken, eserin editörlüğünü Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar yaptı.

Toplam 345 sayfadan ve altı bölümden oluşan kitap, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi www.magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

Ülkü tamer, ilhamını Gaziantep’ten almıştır

Kitap hakkında açıklama yapan Gazikültür Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Gaziantep’in geçmişten gelen kültür ve edebiyat birikimine değinerek, “Şiiri gibi yaşayan ender şairlerimizden olan Ülkü Tamer’in Antep’te başlayan yaşam yolculuğu görebildiğimiz kadarıyla, edebiyat ve sanatla süslenmiş olarak devam etmiştir. Memleketi ile gönül bağını hiçbir şekilde koparmayan Tamer, ilhamını Gaziantep’ten almıştır. Ülkü Tamer’in Gaziantep’ini kendi kaleminden takip etmek mümkündür. Bu hususta anı-belge niteliğinde olan ’Yaşamak Hatırlamaktır’ kitabına bakmak yeterli olacaktır. Bu eserinde hayatının çok önemli ayrıntılarını aşikar etmesinin yanı sıra çocukluğunun Gaziantep’ini güçlü tasvir yeteneğiyle resmeder. Antepli birçok tarihi karakter ve mekan Tamer’in gözünden yüreğimize işlenir. Aynı şekilde, Türk edebiyatının en güçlü metinlerinden olan, Alleben Öyküleri de Antep’in özgün karakterini yansıtması bakımından bir şaheserdir. Şehrimizin kimliğini yansıtması bakımından Tamer’in bu eserlerinin özel bir yeri vardır” diye konuştu.