İzmir Gaziemir’de oturan bir vatandaş, garaj girişine belediyenin yüksek kaldırım döşemesine tepki gösterdi. Otomobilini yola çıkarmakta zorlandığını belirten Belgin Uslu, “Belediye sokağımızda çifte standart uyguluyor, seyahat özgürlüğümüz engelleniyor" dedi.

İlginç olay, İzmir’in Gaziemir ilçesi 547 sokakta meydana geldi. Müstakil evinin bahçe kısmını garaj olarak kullanan Belgin Uslu, garaj girişine Gaziemir Belediyesi tarafından yüksek kaldırım döşenmesi karşısında şoke oldu. Aracını garajdan çıkaramadığını söyleyen Uslu, "Normalde garaj önünün rampalı olması lazım ama şu an kaldırım yüzünden evde hapis kaldık. Seyahat özgürlüğümüz engelleniyor. Diğer komşularımızın garaj girişine kaldırımlar yatay şekilde döşenmişken bir tek bizim binanın önündeki kaldırım yüksek tutuluyor" diye konuştu.

“Seyahat özgürlüğümüz engellendi"

Gaziemir Belediyesine bu durumun düzeltilmesi için ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Uslu, "Kaldırım döşenirken engellemeye çalıştık ancak başaramadık. Belediye personeli, bize diğer evlere de aynı uygulamanın yapılacağını söyledi ama bizden sonra hiç kimsenin garaj önüne böyle bir uygulama yapılmadı. Biz kendi bahçemizi garaj olarak kullanıyoruz. Hiç kimsenin alanını işgal etmiyoruz ama şu anda araçla kaldırımdan inemiyoruz. Kaldırım çok yüksek, inmeye çalışırsak araca da zarar gelecek. Buradan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya seslenmek istiyorum; adalet herkes için vardır. Çifte standarda son verilmesi lazım. Kanunların herkes için geçerli olması gerekiyor. Bizim kaldırımımız adım atmak için bile çok yüksek. Bu durumun çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.