Aydın’ın Nazilli ilçesinden Gaziantep’e gönderilen konteyner evler depremzedeler için yuva olurken, depremzedelerden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinden Gaziantep’e gönderilen konteyner evler depremzedeler için yuva olurken, depremzedelerden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür geldi.

Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 90’ı tır olmak üzere 200’e yakın aracın gönderildiği yardım kampanyası depremzedelere umut oldu. Son olarak bölgeye çadır ve konteyner gönderdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bundan sonraki süreçte Nazilli’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Nazilli Kaymakamlığı ile koordineli olarak çalışacaklarını kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantepli bir depremzede ise, afet bölgelerine yapılan yardımlar için Nazilli halkına ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.