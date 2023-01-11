Gaziantep’te 2008 yılında 750 ton ile başlayan alabalık üretimi bugün yıllık 6 bin 750 tona ulaştı. Başta Türk somonu olmak üzere yetiştirilen balıkların yüzde 90’ı, Rusya’dan AB ülkeleri ve Japonya’ya uzanan 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

Gaziantep’te 2008 yılında 750 ton ile başlayan alabalık üretimi bugün yıllık 6 bin 750 tona ulaştı. Başta Türk somonu olmak üzere yetiştirilen balıkların yüzde 90’ı, Rusya’dan AB ülkeleri ve Japonya’ya uzanan 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

Gaziantep’in Nizip ve Karkamış ilçeleri arasında bulunan bulunan Karkamış Baraj Gölünde yıllık 750 ton ile başlayan alabalık yetiştiriciliği 5 yılda 9 kat büyüyerek gelişti. Havzada 2022 yılı sonunda ise toplamda 9 bin 289 ton yıllık üretim kapasitesi bulunan 21 adet alabalık yetiştiricilik tesisinde, toplamda 10 milyon yavru yetiştirildi. Su sıcaklığının yıl içerisinde ortalama 14-19 derece olması dolayısıyla sofralık alabalığın iki dönem halinde, Türk somonunun ise yıl boyunca üretilmesine imkan sağlayan havza, bölge üreticileri için bu yönden büyük avantaj sunuyor.

Tesis ve üretimler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, "2022 yılında ilimizde 6750 ton /yıl alabalık üretilmiştir. Bu üretim miktarımız ile ülkemizde alabalık üreten iller arasında ilk 10 arasında yer almaktadır. İlimizin denize kıyısı olmamasına rağmen alabalık üretimimiz hızla artış sağlanmakta ve ülkemizin su ürünleri ihracatına katkı sağlamaktayız. İlimizde faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik tesislerimizde yaklaşık 215 kişi istihdam edilmektedir. Son yıllarda ülkemizde kilogram üstü alabalık diğer adıyla Türk Somonu üretimi önem arz etmektedir. İlimizde yoğunlukla tesislerimiz Türk Somonu üretimine yönelmişlerdir. Bunun yanında son dönemlerde sağımı yapılan alabalıklardan elde edilen yumurtalar havyar olarak değerlendirilmekte ve marinize edilerek AB ülkelerine satılmaktadır" diye konuştu.

Karayılan, havzada üretilen balıkların yüzde 10’luk kısmının iç piyasaya gönderildiğini, yüzde 90’ının ise başta Rusya, AB ülkeleri ve Japonya olmak üzere 50’yi aşkın ülkeye ihraç edildiğini de kaydetti.