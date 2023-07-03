Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarına göre, Gaziantep’in 2023 yılı Haziran ayı ihracatı, 772 milyon 431 bin dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Gaziantep’ten toplam 4 milyar 634 milyon 295 bin dolar ihracat yapıldı. Gaziantep, bu verilerle hem aylık hem de dönemlik ihracatta ülkemiz genelinde 6. sırada yer aldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, “Gazi şehrimizin 2023 yılı Haziran ayı ihracatı, Kurban Bayramı tatilinin yol açtığı eksik iş gününe rağmen 772 milyon 431 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Gaziantep’ten toplam 4 milyar 634 milyon 295 bin dolar ihracat yapılmıştır. Şehrimiz, bu verilerle hem aylık hem de dönemlik ihracatta ülkemiz genelinde 6. sırada yer almıştır. Tüm zorluklara rağmen üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2023 yılı Haziran ayında Gaziantep’ten yapılan ihracat geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 16,2 oranında düşüş yaşayarak 772 milyon 431 bin dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Ünverdi, “Haziran 2022 İhracatı 921 milyon 250 bin dolardı. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Gaziantep’in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 oranında düşüşle 4 milyar 634 milyon 295 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran 2022 ihracatımız 5 milyar 156 milyon 795 bin dolar olarak gerçekleşmişti” diye konuştu.