2018 yılında Gaziantep’te medikal ve iplik üretimine başlayan, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan Arteks Kimya, e-ihracat platformu TurkishExporter’dan gelen talepleri takip ederek şirketi ileri taşımaya devam ediyor.

2018 yılında Gaziantep’te medikal ve iplik üretimine başlayan, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan Arteks Kimya, e-ihracat platformu TurkishExporter’dan gelen talepleri takip ederek şirketi ileri taşımaya devam ediyor.

E-ihracat sayesinde firmalarla direkt temas kurduklarını, bunun için de TurkishExporter’ı kullandıklarını söyleyen Arteks Kimya yöneticisi Ahmet Zeki Torun, “TurkishExporter bir e-ticaret sitesi olarak ürünlerimizle ilgili talepte bulunan firmaların bilgilerine ulaşılabilirlik ve talepte bulunulan ürünlerin detayları gibi bilgilere erişimde kolaylık sağlıyor” dedi. Torun, yüksek ürün kaliteleri, zamanında ürün teslimlerinin yanı sıra TurkishExporter’dan gelen talepleri takip ederek şirketlerini ileri taşımayı sürdürdüklerini ifade etti.

Dış ticaret açığını kapatmanın ancak ihracatla mümkün olduğunu ifade eden Torun, ürünlerini ihraç etmede en büyük potansiyelin AB ülkelerinde olduğunu söyleyerek, “Burada insanlar sağlık sektöründe, özellikle Covid-19 döneminde daha duyarlılar. Ürünlerimizin kalitesi şu anda Avrupa ülkelerinde üretilenlerin standartlarının çok üstündedir. Doğru bir şekilde kendimizi tanıtmayı planlayarak başta Almanya, İtalya, Belçika olmak üzere tüm Avrupa’ya ürünlerimizi ihraç etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te bulunan firmalarında ortalama 30 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Torun, uluslararası arenada ise Çin, Almanya, Hindistan gibi ülkelerle rekabet içinde olduklarını sözlerine ekledi.