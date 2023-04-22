Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesaj ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında "23 Nisan 1920 tarihi tam 103 yıl önce, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. Tıpkı o gün gibi bugün de asrın felaketi ile nice kayıplar verdik. O gün savaşarak yazdığımız tarihi, bugün yüzyılın dayanışma örneğini sergileyerek yazıyoruz” dedi.

103 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu anlamlı günü Çocuk Bayramı olarak ilan etmesi, bağımsız bir ülkenin fikri hür vicdanı hür evlatları olarak yetişen çocuklarımıza bıraktığı en önemli miraslarındandır. Sizlere hediye edilen bugün; özgürlük uğruna ölüm kalım mücadelesi veren bir milletin iradesini temsil edecek Birinci Büyük Millet Meclisi’ni açarak egemenliğini ilân ettiği tarihtir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri aslında bugün atılmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde dönüm noktası olan bugünü Atatürk gerçekten de büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir. Bugün, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bugünün çocukları olarak yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir. Her ne kadar içinde bulunduğumuz zorlu süreç sebebiyle bu güzel ve anlamlı günü bir yanımız buruk olarak kutluyor olsak da 23 Nisan coşkusu içimizde harlanıyor. Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ise Atatürk’ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözünü hatırlatarak, “Çocuklara armağan edilmiş bir bayrama başka bir ülkede rastlamak pek zordur. Böylesi bir armağan, Millî Mücadele döneminin şartları ve zorlukları da göz önünde bulundurulduğunda Atatürk’ün ileri görüşünün ve çocuklara verdiği önemin açık bir kanıtıdır. Biz de Ata’mızın ortaya koyduğu hedeflere ulaşabilmeyi ve daha mutlu yarınları istiyorsak gelecek nesillerimizin üzerine titremeli ve yetişebilecekleri en iyi şartları4 sağlamayı asli görevimiz olarak kabul etmeliyiz. Bu güzel gün aynı zamanda TBMM’nin açılış yıl dönümüdür. İmkansızlıkların en acı şekilde hissedildiği ve millet olarak varoluşumuzun tehlikeye girdiği bir dönemde Meclisimiz açılmış, ulusal egemenlik göz ardı edilmeyerek demokrasi kültürünün yerleştirilmesi için çabalanmıştır. Gazi Meclisimiz savaş süresince milletimize kılavuzluk etmiş ve bir ulusun varoluş mücadelesinde zafere yürümesine ön ayak olmuştur.” dedi. Ülkemizde büyük felaketlere sebep olan 6 Şubat depremlerinde olumsuz etkilenen çocuklara dikkat çeken Kileci “11 ilimizi etkileyen büyük depremleri ne yazık ki on binlerce çocuğumuz çok feci şekilde tecrübe etti. Kayıplarımızın acısı hala tazeyken bir yandan da deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan çocuklarımızın yaralarını sarmak için çabalıyoruz. Bu özel günün vesilesiyle herkesi deprem bölgesindeki çocuklarımızın eksikleriyle ilgilenmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun mesajında ise, "Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekun temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. Kurtuluş mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır. Bu bayram, gelecek nesillere verilen önemin ve güvenin de simgesi olmuştur. Bu nedenle çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe hazırlamak hepimizin ortak hedefidir. Sevgili çocuklar; bizler sizlere güveniyoruz ve yarınımızın bugünümüzden daha iyi olacağına inanıyoruz. Sizlere düşen görev ise geçmişi kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu olan bu milletin gelişmiş toplumlar arasında ebediyen söz sahibi olması, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmesi için yetişmiş insan gücüne katılmak ve var gücünüzle çalışmaktır. Ülkemiz, sizlerden çok şeyler beklemektedir. Yarınlarımızın büyük ve güçlü Türkiye’si sizlerin omuzlarınızda yükselecektir. Bu uğurda başarılı olabilmek için büyük bir gayretle çalışmanız, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanız ve bu yüce milletin evlatları olarak daima birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeniz gerekmektedir. Azminiz ve sevgi dolu yüreklerinizle bunu başaracağınıza yürekten inanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm dünya çocuklarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum" denildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesajında, Dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni başlangıcı olması temennisinde bulunarak, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Çocuklarımız güldüğü ve mutlu olduğu zaman biz de güleriz; bütün bir şehir güler. Biz projelerimizle çalışmalarımızla çocuklarımızı mutlu edecek, işlere imza atmaya çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Milleti, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir’ demiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluş yılını kutluyorum" ifadelerin yer verdi.