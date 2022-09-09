Gaziantep’te kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan trafik kazalarının görüntülerinde sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

Gaziantep’te kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan trafik kazalarının görüntülerinde sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, "Başkasından bekleme kurallara önce sen uy. Unutmayın trafikte güven, tüm vatandaşlarımızın kurallara dikkatle uyması ile mümkündür. Lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla paylaşılan görüntülere yansıyan feci kazalar bu kadar da olmaz dedirtti.