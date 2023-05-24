Gaziantep’te terör örgütlerine yönelik son 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7’si tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube ekiplerince 17-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. PKK/KCK terör örgütü operasyonlarında ise yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol şartı uygulandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan 3 şüphelinin ise hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.