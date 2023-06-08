Gaziantep Sanayi Odası (GSO) heyeti, bölge sanayicilerle birlikte ITMA Milano 2023 Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Teknolojisi Fuarı’na katıldı.

İtalya’nın Milano şehrinde 8-14 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük, en köklü tekstil ve tekstil teknolojileri fuarı olan ITMA’ya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel, Genel Sekreter Yusuf İzzettin İymen, KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç ile üye firmaların temsilcileri katılım sağladı.

Fuar hakkında görüşlerini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası heyeti olarak; Gaziantepli firmalarımız ile birlikte, 1951 senesinden bu yana 4 yılda bir yapılan, lider firmalar ve dünyanın hızla dönüşen tekstil sektörü için önemli bir keşif merkezi olma niteliği taşıyan, ayrıca dünyanın en büyük ve en köklü tekstil ve tekstil teknolojileri fuarı olan Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Teknolojisi Fuarı’na katıldık. ITMA, tekstil sektöründe mükemmel kaynaklara ulaşmak, endüstrinin liderleriyle bir araya gelip sektöre yeni girenlerle tanışmak, küresel güçlü bağlar kurmak için aranan önemli bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Biz de heyet olarak burada sunulan imkanlarla firmalarımızı buluşturuyoruz. Şehrimizin de güçlü olduğu tekstil ve hazır giyim sektöründeki yenilikleri şehrimize kazandırmak ve sektördeki firmalarla ikili bağlarımızı geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

ITMA Milano Fuarı’nın uluslararası tekstil sektörünün önde gelen isimlerini, tekstil makineleri üreticilerini, tasarımcıları, tedarikçileri ve diğer ilgili paydaşları bir araya getirdiğini kaydeden Ünverdi, “Fuarın Gaziantepli firmalarımız başta olmak üzere tüm katılımcılar için yeni projeler ve iş birliklerine vesile olmasını diliyor, önemli bir keşif merkezi olan fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

GSO heyeti, program çerçevesinde dernek ve firma ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulunacak.