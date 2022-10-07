Lamar Şeyh Muhammed’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan beraber eve dönen 6 yaşındaki Ömer Cuma el Muhammed ve Lamar Şeyh Muhammed, evlerinin bulunduğu sokakta hızla gelen bir otomobilin altında kaldı. Kazada Ömer hayatını kaybederken, aracın altında kalarak ağır yaralanan 6 yaşındaki Lamar Şeyh Muhammed, bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Lamar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep’te otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi.

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