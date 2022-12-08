Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla, 5’i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Matbaa, ajans ve reklamcılar GTO’da Buluştu

Matbaa, ajans ve reklamcılar GTO’da Buluştu

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