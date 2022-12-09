Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Emniyet tarafından paylaşılan kaza görüntülerinde, yayaya çarpma ve motosiklet kazalarının fazlalığı ise dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Emniyet tarafından paylaşılan kaza görüntülerinde, yayaya çarpma ve motosiklet kazalarının fazlalığı ise dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, "Değerli sürücüler, muhtemel kazaların önüne geçmek için yağışlı havalarda hızınızı düşürün ve önünüzdeki araçla takip mesafenizi artırın" notuyla paylaşıldı.

Yayaya çarpma kazalarının fazlalığı dikkat çekti

Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında yayaya çarpma olaylarının, motosiklet kazalarının ve ışık ihlalleri sonu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti. Kameralara yansıyan bazı kazalar ise "bu kadar olmaz" dedirtti.