Gaziantep’te kent merkezinde meydana gelen feci trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan 23 ayrı trafik kazasının görüntülerinde, sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

Gaziantep’te kent merkezinde meydana gelen feci trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan 23 ayrı trafik kazasının görüntülerinde, sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, "Değerli sürücüler, trafikte her kural acı bir tecrübe sonucunda ortaya çıkmıştır. Lütfen trafik düzeni ve güvenliği için tüm kuralları ilke edinmeyi unutmayın, güvenliğinizi şansa bırakmayın" notuyla paylaşılan görüntülere yansıyan yaşanan feci kazalar bu kadar da olmaz dedirtti.

23 ayrı trafik kazasının görüntüsü paylaşıldı

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Osmangazi Mahallesi, Tugay Kavşağı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Batalhöyük Girişi, 4. Organize Sanayi, Güneykent Mahallesi, Batıkent Mahallesi, Ocaklar Mahallesi, Zeytinli Mahallesi, Fidanlık Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, Şahinbey Parkı Kavşağı, SankoPark AVM önü, Sultan Selim Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, 25 Aralık Hastanesi Kavşağı, Maaşkuyu Caddesi, Fatih Mahallesi, Öğretmenevleri Mahallesi, İstasyon Caddesi, Karakabir karşısı, Mevlana Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri yer aldı.