Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Melik Kaya’nın cenazesi de dün akşam Yeniköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için Mardin’e gönderildi.

Şırnak’ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Şırnak’ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

İstanbul-Diyarbakır seferini gerçekleştiren Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarında zincirleme kazaya karışması sonucunda hayatını kaybeden 16 kişiden biri olan Nuran Tanrıkulu için Diyarbakır merkeze bağlı Yeniköy Mezarlığı’nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Nuran Tanrıkulu’nun cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

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