Sabaha karşı meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik depremin ardından Gaziantep’te çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında kalan yakınlarından haber alamayan vatandaşlar ise çaresizce çalışmaları takip ediyor.

Sabaha karşı meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik depremin ardından Gaziantep’te çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında kalan yakınlarından haber alamayan vatandaşlar ise çaresizce çalışmaları takip ediyor.

Sabaha karşı yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde de çöken 11 katlı binanın enkazında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkaz üzerinde çalışma yaparak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken yakınlarından haber alamayan vatandaşlar ise çaresizce çalışmaları takip ediyor.

Enkaz altındaki yakınlarından mutlu haber bekleyen vatandaşlar, enkazın olduğu alandan bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşlar, enkaz altında 25-30 kişinin bulunduğunu belirtti.