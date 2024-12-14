Gaziantep’te bin 200 ayakkabı, 400 terlik, 200 yan sanayi imalatçısı, yıllık 200 milyon çift ayakkabı ve terlik üretimi yaparak, e-ihracatla da tüm dünyaya ulaşmayı hedefliyor.

Gaziantep’te üretilen terlik, deri ve spor ayakkabılar, bölge ülkelerinin yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Türkiye’nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olan Gaziantep’te üretilen ayakkabılar yurt içi ve yurt dışı pazarlarda da büyük bir talep görüyor. Covid-19 salgınından sonra geleneksel ihracat ile birlikte e-ihracata yönelen Gaziantep’teki ayakkabı üreticileri, e-ihracatta büyük bir başarı elde etti.

Gaziantep, ayakkabı üretiminde İstanbul’dan sonra ikinci sırada

Türkiye’de yıllık üretilen 600 milyon çift ayakkabının 200 milyon çiftinin üretildiği Gaziantep’te son yıllarda e-ihracat yoluyla önemli başarılar elde eden ayakkabı üreticileri, ihracattaki bu başarılarını korumak için ara vermeden üretime devam ediyor. Ayakkabı üretiminde İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alan Gaziantep’te Türkiye’nin terlik, deri ve spor ayakkabı ihracatının da yaklaşık yüzde 20’si Gaziantep’teki üreticiler tarafından karşılanıyor.

Yılın ilk 9 ayında e-ihracatta yüzde 300’lük artış

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep’in, Türkiye’nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olduğunu vurguladı. 35 ülkeye ayakkabı ihracatının yapıldığı Gaziantep’te dünya pazarındaki paylarını büyütmek için son yıllarda e-ihracata ağırlık vermeye başladıklarını ifade eden İnce, bu yılın ilk 9 ayında e-ihracatta yüzde 300’lük bir artış elde ettiklerini bildirdi.

“Türkiye’nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkeziyiz”

Gaziantep’in ayakkabıda da en çok ihracat yapan ikinci il olduğuna dikkat çeken İnce, “Orta Doğu’ya açılan kapı olma özelliğimizi gururlu bir şekilde sürdürmekteyiz. Türkiye’nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olan ve bin 200 ayakkabı, 400 terlik, 200 yan sanayi imalatçısıyla birlikte ayakkabı ve terlik sektörüne hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gaziantep olarak aranılan iş gücünü ve geleceğin markalarını hazırlamak içinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“35 ülkeye ihracat yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız”

Yıllık 200 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip Gaziantep’te üretilen ayakkabıların yurt içi ve yurt dışı pazarlarda da talep gördüğünü belirten İnce, “Gaziantep olarak 35 ülkeye ihracat yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu ihracatta emeği geçen başta çalışan arkadaşlarım olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımıza, üreticilerimize ve kobilerimize teşekkür ediyorum. Bunlar Türkiye’nin ihracatına değer katanlardır. Katma değer ve istihdam sağlayan firmalarımızın sayısını çoğaltmak için de oda olarak paydaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmakta devam etmekteyiz. Küçük ve büyük ölçekli toplam bin 200’e yakın ayakkabı ve terlik üreticisinin bulunduğu Gaziantep’teki ihracatçılar için 15 ülkenin ticaret ataşesiyle görüşmelerimiz sonucunda da farklı ülkelerden alım heyetlerini Gaziantep’e getirdik. Üreticilerimizle yurt dışındaki profesyonel alıcıları buluşturmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya çapındaki markalar için üretim tesisi kuracağız”

Dünya çapındaki markaların Gaziantep’te üretim tesisi kurmaları için görüşmelere başladıklarını dile getiren İnce, “Dünya çapındaki markaların en yakın zamanda Uzak Doğu’dan aldıkları ayakkabıları Gaziantep’te üretebileceklerini anlatacağız ve Gaziantep’i onlara tanıtacağız. Dünya çapındaki markaların çok rahat bir şekilde Gaziantep’te iş gücü, devletin destekleri ve teşvikleri noktasında Gaziantep’te üretip, ürettikleri ayakkabıları da Türkiye’de satmaları konusunda destek isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“E-ihracatımız yüzde 300 arttı”

E-ihracatın yüzde 300 arttığını bildiren İnce, “Geleneksel ihracatımızda bir gerileme yaşansa da e-ihracatımızda sevindirici bir gelişme yaşamaktayız. Bu yılın ilk 9 ayında e-ihracatımız yüzde 300 arttı. Bunu sürdürebilmek için oda olarak paydaşlarımızla birlikte devletimizin desteğini alarak en iyi şekilde devam ettireceğiz. E-ihracat yoluyla uzak pazarlara ulaşabilmenin ve devamlı olarak bu pazarlarda kalabilmenin heyecanı içerisindeyiz. Gaziantep olarak Türkiye’den dünyanın her yerine ulaşmada hiçbir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Gaziantep’te ürettikleri ayakkabı ve terlikleri dünyaya tanıtmayı istediklerini belirten ayakkabı ve terlik üreticileri de bu konuda odalardan destek beklediklerini dile getirdi.