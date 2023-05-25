Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Nurdağı ve İslahiye’den gelen 12-18 yaş arası 25 bin öğrencide depremin oluşturduğu etkiyi atla terapiyle azaltmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu psikolojik etkinin özellikle çocuklarda azaltılması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmada Gaziantepli çocuklar ve gençler uzmanlar eşliğinde at sürerek yapılan terapilerde depremin etkilerinin kalıcı olmasının engellenmesi hedefleniyor.

Terapiye katılan öğrenciler biniciliğini geliştirmeyi hedefliyor

Çalışmadan yararlanan 9’uncu sınıf öğrencisi Begüm Alıç, arkadaşlarının depremde psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, “Onlar için çok iyi bir terapi oldu. Bu süreci atlatmamız için çok iyi bir etkinlik oldu. İlerleyen dönemlerde binicilik gibi bir hobiyi düşünüyorum. Burada ilk denemem oldu çok heyecanlıydı” diye konuştu.

Terapiden yararlanan Murat Can Gürcü ise biniciliğe duyduğu sevinci dile getirerek, “Burada olmak beni mutlu ediyor. Depremin etkisini atla terapi ile atlatıyorum. İlerleyen zamanlarda üniversite hayatımda at biniciliği üzerine ders almayı düşünüyorum. Bu deneyim benim için yön verici oldu” ifadelerini kullandı.