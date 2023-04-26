Gaziantep’te 1 kamyonet, 3 servis aracı olmak üzere toplam 8 aracın zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep ipekyolu’nda Güvenenler Mahallesi’nden şehir merkezi istikametine doğru seyreden 1 kamyon, 3 işçileri taşıyan servis aracının da aralarında bulunduğu 8 araç birbirine girdi. Feci kazada, sürücülerden biri hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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Henüz sebebi belirlenemeyen kazanın önde seyir eden bir otomobilin şerit değiştirmek isterken meydana geldiği ileri sürüldü.