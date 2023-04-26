Gaziantep’te 1 kamyonet, 3 servis aracı olmak üzere toplam 8 aracın zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep ipekyolu’nda Güvenenler Mahallesi’nden şehir merkezi istikametine doğru seyreden 1 kamyon, 3 işçileri taşıyan servis aracının da aralarında bulunduğu 8 araç birbirine girdi. Feci kazada, sürücülerden biri hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Henüz sebebi belirlenemeyen kazanın önde seyir eden bir otomobilin şerit değiştirmek isterken meydana geldiği ileri sürüldü.