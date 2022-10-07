Yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 3 kişi gözaltına alındığını bildirildi.

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