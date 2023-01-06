Soğukların kendisini iyice hissettirdiği Gaziantep’te kışın yoğun olarak tüketilen, Antep fıstığı bastık, cevizli sucuk, muska, pestil, kuru üzüm, pekmez gibi yöresel kuruyemişlere talep artıyor.

Soğukların kendisini iyice hissettirdiği Gaziantep’te kışın yoğun olarak tüketilen, Antep fıstığı bastık, cevizli sucuk, muska, pestil, kuru üzüm, pekmez gibi yöresel kuruyemişlere talep artıyor.

Pestil, pekmez, bastık, cevizli sucuk, muska, kuru üzüm, Antep fıstığı gibi yöresel ürünler sağlığa faydası nedeniyle soğuk ve hastalığın kol gezdiği kış mevsimlerinde yoğun bir şekilde tüketiliyor. Bağışıklığı da güçlendirmesi nedeniyle uzmanların da tavsiye ettiği yöresel ürünler, yaz dönemindeki meşakkatli ve yoğun bir yapım sürecinin ardından Gaziantep’teki tarihi çarşılardaki tezgahları dolduruyor. Gaziantep’in tarihi çarşısında kuruyemişçilik yapan İbrahim Özşeker, kuruyemiş ürünlerinde talebin iyi olduğunu belirterek, "Genellikle kış aylarından dolayı sektörümüzde şuan umumi şekilde hareketlilik var. Fakat geçen yıldaki fiyatlara oranla ister istemez olumsuz etkiler oluyor ama ne yapalım tek ülkemizde değil tüm dünyada oluşan global dönemden geçiyoruz. Devletimizin de aldığı tedbirlerden dolayı inşallah bu olumsuz olayı bir an evvel atlatabileceğiz” dedi.

“Hükümetimizin aldığı yeni tedbirler ve kararlarla bu günleri atlatacağız”

Gaziantep’te kuruyemiş işletme sahibi İbrahim Özşeker, Kışın en çok tüketilen ürünlerin başında fıstığı geldiğini belirten Kuruyemişçi Özşeker, “Müşterilerin taleplerine destek vermeye çalışıyoruz, mesela burada birinci sınıf Antep fıstığını geçen yıl 90 - 100 TL arasında satıyorduk şuan fiyatı 310 TL bandında satılıyor. Bunun bir düşüğü 285 TL bir sınıf düşüğü 265 TL fakat iç dolgunluğu ve doluluk oranı bunun gibi kaliteli değil bu birinci sınıf ürün en kaliteli duble ana çatlak ürün genelde müşterilerimizin talepleri bu şekilde kaliteli ürünler üzerinde. Alım üzerinde düşüşler oldu bu yeni yılda hükümetimizin aldığı yeni tedbirler ve kararlarla bu günleri atlatacağız. Kışın en çok tüketilen ürünümüz fıstık başta olmak üzere burada karışık kuruyemişlerimiz, kuru üzümlerimiz, kuru kayısılarımız Malatya yöremize ait kuru tut da gibi ürünlerde çok üretiliyor. Antep yöresine ait cevizli üzüm sucuğumuz tüketiliyor. Üzüm sucuğumuz bir pekmezden yapılan kilosu 125 TL gerçek üzüm suyundan yapılma ise 200 TL’dir. Gerçek üzüm suyundan yapılma bu ayı bitirirsek stoklarımızda olmaz çünkü belli oranda belirli dönemde yapılmaktadır bundan sonra yılın 12 ayı pekmezden yapılan sucuğu müşterilerime sunuyoruz. Üzüm kurumuz İzmir yöremize ait kilogram fiyatı 65 TL’dir. Kilis yöresine ait Kilis karası dediğimiz özellikle vücutta kan yapımına katkısı olan bir gıda türü o ürüne de müşterilerimizin talebi yüksek. Kuru dut var doğal antibiyotik dediğimiz müşterilerimizin talepleri o ürüne de yoğunlukları var” şeklinde konuştu.