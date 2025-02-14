Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde uygulama noktasında durdurulan ve dedektör köpeğin tepki yolcu otobüsünde 3 kilo 250 esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulaması esnasında yolcu otobüsü durduruldu. Dedektör köpeğin tepki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 3 kilo 250 esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.