Gaziantep’te sivil polis otosu, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Feci kazada 1’i ağır 2 polis yaralandı. Aracın ön camından içeri giren at telef oldu.

Kaza, Gaziantep’te havaalanı yolu üzeri Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı.

Aracın ön camından içeri giren at telef olurken, araçta bulunan polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden Sefa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.