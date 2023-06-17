Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de başladı. Gaziantep’te bazı adaylar, sınava girecekleri okula son anda yetişirken, bazı adaylar ise giriş saatine yetişemeyince sınava alınmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yaklaşık 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla başladı. Zorlu sınav maratonu, Türkiye genelinde olduğu gibi depremden etkilenen Gaziantep’te de başladı.

Adaylar okullara akın etti, bazı adaylar sınava yetişemedi

Gaziantep’te sınav giriş saatine kısa süre kala adaylar okullara akın etti. Şehitkamil ilçesinde bulunan Solmaz Güzel İlkokulu’nda sınava giren bazı adaylar son anda yetişirken saatler sınav giriş saati olan 10.00’ı gösterdiğinde okulun kapıları kapatıldı. Kapıların kapatılmasının ardından sınav alanına gelen bazı adaylar ise giriş saatine yetişemeyince sınava alınmadı.