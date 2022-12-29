Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte ve kaçak içki sürmeye çalışanlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Son 6 gündoe yapılan operasyonlarda çok sayıda sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte ve kaçak içki sürmeye çalışanlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Son 6 gündoe yapılan operasyonlarda çok sayıda sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte ve kaçak içkiden ölümlerin önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Saflaştırılan etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde edildiği ve alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından toplanan, kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırıldığı iddiaları üzerine ekipler, 22-28 Aralık tarihleri arasında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

840 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonlarda, 465 litre kaçak alkol, 140 litre kaçak viski, 75 litre kaçak şarap, 65 litre kaçak rakı, 25 litre kaçak votka, 70 litre etil alkol, 85 adet alkol üretim kiti, 30 litre enerji içeceği, bin 400 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 3 adet kullanma aparatı, bin 70 paket sigara, 5 lilo tütün, 6 adet elektronik sigara, 120 adet kaçak akıllı cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 130 cinsel içerikli gıda malzemesi, 235 paket muhtelif kozmetik malzemesi, 9 bin 500 TL suç geliri ele geçirildi.

43 olaya müdahale edilip, 47 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 7 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.