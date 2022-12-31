Gaziantep Valisi Davut Gül, 2023 yılına dakikalar kala görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıl tebriklerini etti. Vali Gül, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada kentte yılbaşı gecesi 7 bin civarında personelle huzur ve güven için görev başında olduklarını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 2023 yılına dakikalar kala görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıl tebriklerini etti. Vali Gül, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada kentte yılbaşı gecesi 7 bin civarında personelle huzur ve güven için görev başında olduklarını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 2022 yılının son saatlerinde de görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek hem yeni yıl tebriklerini iletti, hem de alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Vali Gül’e AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek eşlik etti.

"Jandarma ve emniyetten toplamda 7 bin civarında personelimiz görev başında"

Yılbaşı gecesi kentin pek çok noktasında önemli tedbirler aldıklarını belirten Gaziantep Valisi Gül, "2023 yılına girmek üzereyiz. Milletvekilimiz Derya Bakbak, kaymakamlarımız, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız ile görev başındaki mesai arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Polis, jandarma, harekat merkezleri, itfaiye, sağlık görevlileri ve zabıta gibi vatandaşa hizmet veren herkesi ziyaret ediyoruz. İçişleri Bakanlığının yılbaşı nedeniyle 5 günlük tedbirleri var. Biz de trafik ve asayiş başta olmak üzere her alandaki tedbirlerimizi tamamladık. Jandarma ve emniyetten toplamda 7 bin civarında personelimiz bu 5 günlük süreçte görev alacak. Ben herbirine teşekkür ediyorum. Vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için, şehrimizin güvenliği için 7/24 çalışıyorlar. Başta görev başındaki arkadaşlarımız olmak üzere bütün Gazianteplilerin yeni yılını kutluyorum. Allah kazasız ve belasız bir yıl nasip etsin" diye konuştu.