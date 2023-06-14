Gaziantep’te Jandarma Teşkilatının 184. yıl dönümü etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Gaziantep’te adeta yer gök jandarma olurken, kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep’te yıl dönümü etkinlikleri, jandarma araçlarının şehir turu ile başladı. Sirenleri açık ve konvoy halinde tur atan jandarmalara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Demokrasi Meydanı’nda devam eden törende Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan’ın Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Programda jandarmanın çeşitli olaylara müdahale gibi görevlerde kullandığı tüm jandarma araçları da sergilendi. Çok sayıda asker ve komutanın katıldığı programda, zırhlı araçlar sivillerin ilgisini, kamuflaj giymiş çocuklar ise asker ve komutanların ilgisini çekti. Üniformalı insanlar ve jandarma araçlarla dolan 15 Temmuz Meydanı’nda renkli görüntüler oluştu. Askeri kamuflaj gören çocuklar Törende yaptığı konuşmada Jandarma Teşkilatının 184. yıl dönümünü kutlamaktan dolayı onurlu ve gururlu olduklarını dile getiren Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, “Modern teknolojinin bütün imkânlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatının 184’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakâr personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.

Tören ardından Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan sergiyi gezerek görevli jandarma personelleriyle selamlaştı.