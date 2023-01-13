Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Ocak Ayı Dönem Toplantısı’nın 2’nci Birleşiminin ana gündemi tarım destekleri oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Ocak Ayı Dönem Toplantısı’nın 2’nci Birleşiminin ana gündemi tarım destekleri oldu.

Tarım desteklerinin görüşüldüğü meclisin bir diğer gündem maddesi ise arıcılıkla uğraşan üreticiler oldu. Büyükşehir meclisi, Gaziantep il sınırları içerisinde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilere destek olmak amacıyla yüzde 100 hibe ile 3 milyon lira değerinde arı kovanı ve arı biti ilacı dağıtmayı kararlaştırdı. Çiftçilerin kaliteli tohumla üretim marjını artırması için Büyükşehir ayrıca Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde üretilen sertifikalı fidanlardan; Antep fıstığı, nar, zeytin, bağ ve incir fidanlarının piyasa değeri araştırılarak yüzde 50 hibe ile çiftçilere ulaştırılacak. Gaziantep’in en bilinen coğrafi işaretleri arasındaki Antep fıstığında yoğun olarak görülen fitoplazma (yapraklarda ve dallarda sararma, kuruma) kaynaklı zararı en aza indirmek, verim ve kaliteyi artırmak için 10 bin adet bitki besleme paketi dağıtımını gerçekleştiren büyükşehir, 2023 yılında da yine yüzde 100 hibe ile çiftçilere 10 bin adet besin paketi dağıtımı yapacak. Yıl boyunca çeşitli tarım destekleri ile çiftçilerin yanında olan büyükşehir ayrıca çiftçilere, iklim koşulları ve toprak yapısına göre yüzde 50 hibe ile 25 bin zeytin, 25 bin badem ve 10 bin kiraz fidanı dağıtacak.

Öte yandan Büyükşehir, ilçelerde 1 milyon dolmalık Antep biberi, 550 bin dolmalık patlıcan 400 bin adet domates, 50 bin Nizip patlıcanını yüzde 60 hibe ile çiftçiye ulaştıracak.