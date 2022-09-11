Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesindeki Maaşkuyu Caddesi’nde yapılan 2 bin metre uzunluğunda 35 metre genişliğindeki yeni imar yolu, D-400 (İpek Yolu) bağlantı yollarından Çimento Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğuna nefes aldıracak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesindeki Maaşkuyu Caddesi’nde yapılan 2 bin metre uzunluğunda 35 metre genişliğindeki yeni imar yolu, D-400 (İpek Yolu) bağlantı yollarından Çimento Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğuna nefes aldıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hafta sonu mesaisinde Şehitkamil ilçesinde yer alan Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı’nı, Anafartalar Bulvarı’na bağlayan ve üzerinde 450 metre uzunluğunda GAZİRAY köprüsünün bulunduğu Maaşkuyu Caddesi’ni ve Seyrantepe Mahallesi’nde bin 500 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Nihat Özdemir Caddesi yeni imar yolunu inceledi. Başkan Fatma Şahin, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, Çimento Kavşağı’ndaki trafik yükünü Maaşkuyu Caddesi’nde yapılan 2 kilometre uzunluğunda, 35 metre genişliğindeki yeni alternatif yol sayesinde aldıklarını söyledi.

Şahin, Maaşkuyu Caddesi’nin çok önemli bir bölgede yer aldığını anlatan Şahin, şunları söyledi:

“Bu cadde, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlıyor. Özellikle Şahinbey’den gelen hattın Şehitkamil bağlantısını sağlıyor. KÜSGET ile şehrin bağlantısını sağlıyor. Seyrantepe Mahallesi 50 bin civarı vatandaşın yaşadığı bir yer. Ama bu bölge Şehitkamil’in bütün ana damarlarını da besliyor. Geçen yıldan bu yana bu bölge için çok özel çalıştık. Tabi bu süre zarfında altyapı çalışmalarını da tamamladık. Asfalt ve yeni yol çalışmalarımızın nihayete ermesi öncesinde altyapı çalışmalarını tamamlamamız gerekiyordu. Yol ve su medeniyettir. Pazar günleri de bu çalışmalarımızı yerinde kontrol ediyoruz. Burası aslında en çok şikayet edilen Çimento Kavşağı’nın da yükünü aldı. Bu bağlantılar güçlü bir şekilde sağlanınca Çimento Kavşağı’na alternatif bir yol oluşturdu.”