Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 16 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklanırken 9 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan operasyon ile 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yasa dışı bahisle 25 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklandı.

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