Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilvadi 3 katlı akıllı kavşağın yapımı 5 ayda tamamlandı. Bölgedeki trafik sorununu çözecek kavşağı tamamen kendi öz kaynakları ile yaptıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni kavşağın Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu.

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilvadi 3 katlı akıllı kavşağın yapımı 5 ayda tamamlandı. Bölgedeki trafik sorununu çözecek kavşağı tamamen kendi öz kaynakları ile yaptıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni kavşağın Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu.

Gaziantep’in trafik problemine büyük ölçüde çözüm getirecek olan Yeşilvadi 3 katlı akıllı köprülü kavşağının yapımı, 100 iş makinası, 250 personel ile 7/24 hummalı bir çalışma sonucu 5 ayda tamamlandı. Toplamda 390 milyon TL’ye mal olan 3 katlı köprülü kavşak, bölgedeki yeni yerleşim alanları, şehir hastanesi, Şahinbey oto sanayi sitesi ve galericiler sitesini şehir merkezine bağlarken, kuzey-güney ve doğu - batı aksında havaalanı yoluna geçiş, nüfus yoğunluğu bulunan birçok bölgenin bağlantı yolu ve çevre yoluna alternatif geçiş yolu olacak. Ulaşıma hazır hale getirilen kavşakta son kez inceleme yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumartesi günü hizmete girecek olan kavşağın açılışını ise aynı gün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını kaydetti.

"Şehrin trafik sorununa nefes aldıracak"

Başkan Tahmazoğlu yapılan akıllı kavşağın bölgedeki trafik sorununa da nefes aldıracağını ifade ederek, “Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde. Yani hava alanı yoluyla, Kilis yolunu, Özedemirbey Caddesi ile Karataş Mahallesi’ni birbirine bağlayan önemli bir kavşak. Özdemirbey Caddesi 1 ve 2’nci etapları da Şahinbey Belediyesi olarak biz yapmıştık. İkinci etabın bitiminden sonraki kalan yolun ise trafik yükü oldukça fazlaydı. Buraya üç katlı bir köprülü kavşak yaparak, hangi istikamete gidiyor olursa olsun, ışıksız hiç durmadan rahat bir şekilde yoluna devam edebiliyor. Yollarımız oldukça geniş. Yollarımızın bir kısmı 10, bir kısmı 8, bir kısmı ise 6 şerit olarak tamamlandı. Dutluk kısmından başlayarak Şehir Hastanesi’ne kadar olan bazı yerlerde yol yoktu. O yerlerinde yollarını açtık. Bazı yerleri genişletip bazı yerlerde fazla olan eğimi ortadan kaldırdık. Biliyorsunuz o alanda kışın çok fazla kaza oluyordu. Şoförlerin korkulu rüyası olan virajı ortadan kaldırdık. Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşağımızda 162 metre viyadük, 900 metre dalcık, 3 tane köprü, 3 tanede tünelimiz var. Böylelikle hangi istikamete gidiyor olursanız olun istediğiniz istikamete hiç durmadan çabuk bir şekilde gidebiliyorsunuz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşağımızın açılışını Cumartesi günü yapılacak” dedi.

Tahmazoğlu’ndan bir müjde daha

Şehrin trafik sorununu çözmek için yeni projeler yaptıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Kendimizi sadece bu projeyle sınırlı tutmuyoruz ve şehrimizin trafik sorununa çok ciddi bakıyoruz. Güzel Vadi ile Dumlupınar Mahallesi arasında 40 m genişliğinde yeni bir yol daha açıyoruz. O yolumuzu da Karayılan Mahallesi’nin altından geçirerek 2 kilometre gidiş, 2 kilometre geliş olmak suretiyle tünel yoluyla Şehreküstü Kavşağına bağlayacağız. Yeni açacağımız tünelle Yeşilvadi Bulvarından, Şehreküstü Kavşağına varış süreniz sadece 1.5 dakikaya düşecek. Tünelden geçiş süremiz 1 dakika, dolayısıyla hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmiş oluyoruz. Yeni yapmış olduğumuz 3 katlı köprülü kavşağımız ve tünel projemiz hem hızlı hem de çevreci bir yol. Yollarımız vatandaşlarımızı sevdiklerine ve işlerine daha çabuk ulaştıracaktır. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Tahmazoğlu, kavşağın herhangi bir kredi veya destek almadan Şahinbey Belediyesinin öz kaynakları ile yapıldığını da sözlerine ekledi.