Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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