Gaziantep’te, farklı tarihlerde meydana gelen yağma ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin bir evden hırsızlık yapma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Göztepe Mahallesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen yağma ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.M. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin yanındaki başka bir şahıs ile evden hırsızlık yapma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.