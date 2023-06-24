Çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Şahinbey Belediyesi’nde yağlı güreş müsabakalarının 3. ayağı bin 250 sporcunun katılımıyla Akkent Spor köyünde başladı.

Çeşitli spor organizasyonlarıyla ön plana çıkan Şahinbey Belediyesi bir ilke imza atarak 7 ilde gerçekleşecek olan yağlı güreş müsabakalarının 3. ayağına ev sahipliği yapıyor. Dün güreşçilerin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun da aralarında olduğu kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Mecidiye Han’da başlayarak Balıklı Parkı’nda sporcuların vatandaşları selamlamasıyla sona erdi. Bin 250 pehlivanın yer aldığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yağlı güreş müsabakaları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş’in katılımıyla Akkent Spor köyünde başladı.

Mehmet Tahmazoğlu: "Bu sporu tüm gençlerimize sevdirmek istiyoruz"

Gaziantep’te düzenlenen spor müsabakalarının hayırlı olmasını dileyerek, Spor kenti Gaziantep’ten de ilerleyen zamanlarda milli sporcular ve güreşçilerin çıkacağını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep Şahinbey’imizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yağlı güreşlerinin Türkiye Ligi 3. ayağı şu anda Gaziantep’imizde başladı. Hayırlı uğurlu olsun, bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl Türkiye Güreş Federasyonu bir karar aldı ve bunu lig usulüne çevirdi. Bir yerde yapılan güreşte değil 7 ayrı ilde yapılacak güreşlerle, 7 ilin ortalamasının puan durumuna göre şampiyonlar belli olacak. Şu anda 3. ayak Şahinbey’de yapılıyor. Burada yapılacak güreşler neticesinde alınacak puanlarla 7. ildeki müsabaka sonunda şampiyon belli olacak. İlk defa buna ev sahipliği yapıyoruz. Tabi yağlı güreşler bizim geleneksel sporumuz ama Gaziantep’te daha önce hiç yapılmamış, Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş ile görüştük ve dedik ki bu özel organizasyonun bir ayağını da Gaziantep, Şahinbey’imizde yapalım, o da kabul etti. Gördüğünüz gibi er meydanımız kuruldu ve başpehlivanlarımız meydana çıktı. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor kenti Gaziantep’i gerçekleştirme yolunda önemli adımlar attık. Bundan sonra umarım ki Gaziantep’ten de sporcular, pehlivanlar çıkacak, güreşçiler çıkacak. Bu sporu Gaziantep’imize tüm gençlerimize sevdirmek istiyoruz" dedi.

İbrahim Türkiş: "Bin 250 güreşçimiz burada"

Güreş müsabakalarına sporcu katılımının yoğun olduğunu ve Şahinbey Belediyesi’ne ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Gaziantep yağlı güreşin klasik olarak alışık olunduğu bir yer değil ama Türkiye Ligi olduğu için bu bölgeyi de temsil eden bir organizasyon gerekiyordu. Burada da bize Şahinbey Belediyesi önderlik yaptı, liderlik yaptı ve hakikaten ne kadar da iyi yapıldığını herkes ortaya koydu. Bin 350 güreşçimiz kaydoldu ve bin 250 güreşçimiz fiilen burada" diye konuştu.