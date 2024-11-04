Gaziantep’te “Evinizde Yalnız Değilsiniz” sloganıyla aldıkları hizmetten memnun olan hastalar sağlık ekiplerine teşekkür ediyor.

Yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yapan sağlık ekipleri, büyük özveriyle görev yapıyor.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince verilen evde sağlık hizmetinden yaşlı, yatağa bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, demans, parkinson tanılı hastalar, hematolojik ve onkolojik hastalık grupları, ameliyat sonrası hekimi tarafından evde takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.

Evde sağlık hizmeti ile yatağa bağımlı hale gelmiş hastalar, evlerinde ziyaret edilerek muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonları aile ortamında sağlanıyor, hastalar ile ailelerine sosyal ve psikolojik destek de veriliyor.

48 bin 772 ev ziyareti gerçekleştirildi

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 2017 yılından bu yana hizmet sunuyor. Ulusal çağrı merkezine vatandaşlar tarafından gelen çağrılara 15 dakika içinde cevap veriliyor. Merkezdeki koordinasyon ekipler tarafından aranan başvuru sahibinin ihtiyacı olan hizmete erişim için yönlendirilmesi sağlanıyor.

Gaziantep genelinde 16 evde sağlık ekibi hastalara hizmet verirken, Sağlık Bakanlığın belirlediği evde sağlık kriterlerine uygun olarak 2023 yılı içerisinde merkez ve ilçe hastaneleri 4110 yeni hasta, ağız ve diş sağlığı hastanesi merkezleri ise 547 yeni hasta olmak üzere toplam 4657 yeni vatandaşa evde sağlık hizmeti sunuldu.

2024 yılının Ocak-Eylül aylarında Gaziantep’te evde sağlık hizmetleri ekiplerince 48 bin 772 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Evde sağlık hizmeti alan hastalar sağlık ekiplerine duacı

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki en ücra kırsal mahallelere giderek hastaların tedavilerini yapan sağlık ekiplerine hasta ve hasta yakınları, tedavi boyunca sağlık ekiplerine dua ve teşekkür ediyor.

Araban ilçesine bağlı kırsal Erenbağ Mahallesi’nde evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşlardan 78 yaşındaki Fatma Açıkgöz, hastalığı nedeniyle sağ ayağının kesildiğini ve yaklaşık 2 yıldır yatalak olduğu için evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

“Sağlık ekipleri köyümüze kadar gelip tedavimi yapıyorlar”

Sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu için hastaneye gidemediğini vurgulayan Açıkgöz, aldığı hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve sağlık ekiplerine dua ve teşekkür ederek, “Allah devletimizden razı olsun. Haftada iki defa sağlık ekipleri evime geliyorlar ve tedavimi yapıyorlar. Sağlık ekipleri dört dörtlük hizmet ediyor. Ben sağlık ekiplerinden çok razıyım, Allah tüm sağlık ekiplerinden razı olsun. Gaziantep çok uzak, ben hastaneye gidemiyorum. Sağlık ekipleri köyümüze kadar gelip tedavimi yapıyorlar. Evde sağlık hizmeti ekipleri bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun” dedi.

72 yaşındaki annesi Hanım İlseven’in hastalığı nedeniyle yıllardır yatalak olduğunu belirten Fikret İlseven, verilen sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde evde sağlık hizmetleri ekibine dua ederek, teşekkürlerini iletti.