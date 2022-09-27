Gaziantep’te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın katil zanlıları Mehmet A. ve Muhabbet T. tutuklandı.

Gaziantep’te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın katil zanlıları Mehmet A. ve Muhabbet T. tutuklandı.

Olay, Gaziantep’te yaşandı. Bir televizyon programına katılan anne M.İ. kendisini fuhşa zorlayan iki kişinin, çocuklarını alıkoyduğunu söyledi. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.’nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime’nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Muhabbet T. ve Mehmet A. tutuklanırken K.A. ise serbest bırakıldı.