Gaziantep’te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu.

Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep’te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu Cadde’de bulunan eve geldi. Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu. Bebeğin baygın ve bitkin halde bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.