Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, TÜİK verilerine göre Gaziantep’in 151 bin 728 ton üzüm üretimi ile 5. sırada yer aldığını açıkladı. Karayılan, çiftçileri hem üzüm üretimi hem de pekmez yapımı aşamasında desteklemek için 7 milyon TL bütçeli ’GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi’ projesini de hayata geçireceklerini söyledi.

Türkiye’de üzüm üretimini en çok yapan iller arasında 5’inci sırada yer alan Gaziantep, bu yıl da üretimi arttırarak devam ettirmeyi planlıyor. Çiftçinin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, “İlimiz yaklaşık 162 bin dekarlık bağ alanına sahiptir. Üzüm ilimiz için en önemli ürünlerden birisidir. Tarım alanlarımızın yüzde 8’inde bağcılık yapılmaktadır. TÜİK verilerine göre ilimiz 151 bin 728 ton üretim ile 5. sırada yer almaktadır. Yörede en fazla üretimi yapılan üzüm çeşitleri Hönüsü, Dökülgen, Dımışkı, Kilis Karası, Hatun Parmağı, Kabarcık ve Besni çeşitleridir. Yetiştiriciliği yapılan üzümler sofralık, kurutmalık, şıralı olarak değerlendirilmeleri yanında meyve suyu, pekmez, sucuk, bastık, pestil vb. şekilde de değerlendirilirler. Üzüm üretimi ilimizde İslahiye ilçemizde yoğunlaşmakla birlikte, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde de de önemli ölçüde yetiştiricilik yapılmaktadır. Üzüm üretim alanlarıyla öne çıkan alanlarda kurutmalık üzüm üretiminin yanında pestil, pekmez gibi üzümden elde edilen ürün gruplarının da üretimi yaygındır. Mevcut üretim yöntemlerine bakıldığında pekmez ve pestil üretimi için çiftçilerin üzümleri el gücüyle ezip şırasını çıkardıkları görülmektedir. Üretim alanı fazla olan çiftçiler için bu yöntem ciddi bir iş yükü getirmektedir” dedi.

"7 milyon TL bütçeli GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi projesini yapacağız"

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, “El gücüyle pekmez ve pestil üretimine alternatif olan üzüm sıkma makinesi ile üretim, gerek iş gücünden gerek zaman ve emekten yana çiftçilerimize ciddi bir fayda sağlayacaktır. Bakanımız İbrahim Yumaklı beyin talimatları ve Vali Kemal Çeber liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in destekleri ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizi hem üzüm üretimi hem de sonrasında pekmez yapımı aşamasında desteklemek için toplam bütçesi yaklaşık 7 milyon TL olan ’GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi’ projesi kurumumuzca yürütülecektir. Proje ile 185 üreticimize yüzde 75 hibeli üzüm sıkma makinesi, budama makası ve motorlu sırt pülverizatörü temin edilecektir. Projemiz GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nce desteklenmekte olup, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülecektir. Toplam proje bütçesinin yüzde 25’i çiftçi tarafından ödenmek kaydıyla, geriye kalan bütçe GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce finanse edilecektir. Proje süresince il müdürlüğümüz teknik personellerimizce ve Büyükşehir belediyesi tarımsal hizmetler daire başkanlığı personellerince, üreticilerimize bağcılık konusunda eğitimler de verilecektir. Proje ile mevcut üretim modellerini geliştirmeye yönelik teknolojik yaklaşımlarla üretimi arttırmak hedeflemektedir. Çiftçilerimizin tecrübeleri eğitim ile üretim ise temin edilen ekipmanlarla desteklenmiş olacaktır” diye konuştu.