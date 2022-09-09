Gaziantep’in Nizip ve Nurdağı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep’in Nizip ve Nurdağı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılan şahıslara yönelik Nizip ve Nurdağı ilçelerinde operasyon düzenledi. Adli makamların koordinesinde titiz planlama ve teknik takip sonucu uyuşturucu taciri olduğu belirlenen 4 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 55 gram metamfetamin, 4 kilo 220 gram kubar esrar, 100 kök kenevir, 2 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet cep telefonu ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltında bulunan 4 şüpheli, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.