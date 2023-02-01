Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalar sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu 5 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Gaziantep’te narkotik polisleri uygulama noktasında durdurulan bir araçta yaptığı aramada 5 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ’da ev ile otomobile silahlı saldırı

Tekirdağ’da ev ile otomobile silahlı saldırı

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