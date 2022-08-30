Gaziantep’te 5 ikamete yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 18 kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Gaziantep’te 5 ikamete yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 18 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin, 51 adet uyuşturucu hap, 3 gram eroin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilirken operasyonda yakalanan 18 kişi gözaltına alındı
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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