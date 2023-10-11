Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametine yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Gaziantep Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde operasyon düzenledi. Yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve silah olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 kilogram kubar esrar, 1 kilo 650 gram bonzai, 12 kök skunk, 6 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız silah ve şarjör, 2 adet kama ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.