Operasyonlarda 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 33 şüpheli tutuklanırken, 274 şüpheli ise serbest bırakıldı

Gaziantep’e polis yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı.

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