Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 100 bin bisiklet dağıtımı projesi çerçevesinde Gaziantep Valiliği iş birliğiyle 30 bin bisikleti daha ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıma başladı.

“Spor Dostu Kent” sloganıyla Büyükşehir Belediyesi ve valilik ortaklığında başlatılan 100 bin bisiklet dağıtımı projesi büyükşehir belediyesince sürdürülüyor. Farklı gruplara Gaziantep Organize Sanayi’de üretilen bisikletler hediye edilirken büyükşehir belediyesi, valilik ve kaymakamlıklarca tespit edilen ihtiyaç sahipleri de bisiklet dağıtımı oluşumuna alındı.

İhtiyaç sahibi aileler için günde 500 bisiklet, Ertuğrul Gazi Spor Salonu ve Karacaahmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu’nda dağıtılırken bugüne kadar toplamda 12 bin bisiklet verildi. Bisiklet dağıtımları ilerleyen dönemde öğrenciler, öğretmenler, imamlar, belediye personelleri gruplarında sürdürülecek. Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesaj aracılığı ile bisikletlerini dağıtım noktalarından teslim alabilecek.

"Kentimizde üretilen bisikletleri Gazişehirlilere dağıtıyoruz"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Gaziantep Valiliği ile birlikte “Spor dostu kent” ortaklığında başlatılan proje oluşumunda sportif organizasyonlar yapıldığını, yine bu oluşumda spor malzemeleri dağıtıldığını aktardı. Efiloğlu, “Bu malzemelerden birisi de bisiklet. Bisiklet şehrimiz için çok önemli bir proje ve valiliğimiz ile beraber tam 100 bin adet bisiklet dağıtacağız. Bunu değişik gruplara ayırarak hazırlıklara başladık. Vatandaşlarımızın telefonlarına mesaj atarak onları davet ediyoruz. Kendilerine bisikletleri teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın valiliğimiz ve kaymakamlıklardan listelerini aldık. O ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aktif öğrencileri varsa onları tespit ederek verdik bisikletleri. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, öğrencilere, öğretmenlere bu çalışma devam edecek. İki ay içerisinde tespiti yapılanlara bisikletleri dağıtacağız. Burada dikkat çeken bir başka detay da bu bisikletlerin Gaziantep’te üretilen kentimizin yerli üretimlerinden olması, burada üreticiye de bir destek sunmuş oluyoruz”