SANKO Üniversitesi ile Ayten-Kemal Akınal Anadolu Lisesi arasında bilimsel, sosyal ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı.

SANKO Üniversitesi ile Ayten-Kemal Akınal Anadolu Lisesi arasında bilimsel, sosyal ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı.

Ayten - Kemal Akınal Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Kılınç ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana liselerle her zaman iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, lise öğrencilerine kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Yapılan iş birliği ile kurumlar arası ilişkilerin güçlendirerek, öğrencilerin protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sportif ve kültürel faaliyetlere katılım sağlamalarının vizyonlarına ve gelişimlerine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihi yaparken, üniversiteden önce bölüm tercihi yapması daha önemlidir. Çünkü sevecekleri meslekleri yapmaları işlerinde başarı oranını artıracaktır. Bölüm tercihini yaptıktan sonra üniversite seçilmelidir. SANKO Üniversitesi olarak, Gaziantep ve çevre illerdeki liseleri ziyaret edip bu konularla ilgili seminerler veriyoruz. Lise öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilecek yerel, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması konularında akademik destek vermeye hazırız.”

İmza törenine, Ayten - Kemal Akınal Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erhan Yazıcıoğlu ile SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da katıldı.