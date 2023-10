Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik “Türkiye-Almanya Danışma Günleri” düzenlendi. Düzenlenen programa Türk ve Alman Heyeti katıldı.

Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü, yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular Türk ve Alman uzmanlar tarafından birebir ele alındı.

“Karmaşık sistemlerde her zaman problem vardır”

Karmaşık sistemlerde her zaman sorunların olduğunu söyleyen SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, “Her yıl iki tane Türkiye’de, iki tane de Almanya’da olmak üzere Almanya, Türkiye danışma günleri düzenlenmektedir. Bugün Gaziantep’te düzenlenen bu Almanya Türkiye Danışma Günleri salı, çarşamba, perşembe günü devam edecektir. Buradaki amaç Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Sigortalılarımız ve emeklilerimizin sosyal güvenlikle ilgili taleplerini, sorularını alıp onların sıkıntılarını gidermek üzere onların sorularına cevap verilecektir. Yukarıda tahsis ettiğimiz altı tane odamızda bu üç gün sigortalılarımız, emeklilerimiz gelip sosyal güvenlikle ilgili gerek Türkiye gerek de Almanya Sosyal Güvenlik Sistemi’yle ilgili sorularını sorup cevaplarını bulacaklardır. 1 Kasım 1965’te Almanya ile Almanya Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve bugüne kadar da iki dost ülke sosyal güvenlikle ilgili her türlü problemlerini çözmüştür. Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik o kadar önemli bir şey ki kısaca insanların hayatta karşılaşacağı risklere karşı onları güvence altına alan bir sistemdir. Örneğin hepimiz yaşlanıyoruz ya da Allah korusun kaza geçirebiliyoruz Bu tür durumlarda sosyal güvenlik sistemi devreye giriyor ve insana bir güvence veriyor. Bunun zengini, fakiri yok. Bugün zengin olan, yarın fakir olabiliyor. Bildiğiniz gibi 6 Şubat’ta bir deprem yaşadık. Allah kimseye vermesin bu anlamda gerçekten sosyal güvenlik sistemi insanlara güvence veren, onların hayatını güvence altına alan hatta doğumdan önce başlayıp ölümden sonra devam eden bir sistem. Sosyal güvenlik sistemi Güçlü olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemi de güçlüdür. Bizim iki bin altı yılında bir sosyal güvenlik reformu yapıldı. 2007’de hayata geçirildi. Ve gerçekten şu anda iddia edebiliriz ki dünyada bir numaralı sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Daha önce SSK, Bağ-Kur, Emek Sandığı diye üç kurumumuz vardı. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı altında, çatısı altında tek bir kurum haline geldik daha da sadeleşebilir bir sistem ne kadar sadeyse vatandaşına o kadar güzel hizmet verebilir. Karmaşık sistemlerde her zaman problem vardır. Zaten şu anda buradaki toplanmamızın bir amacı da Sistemlerdeki belki açıklık olmayan, problem yaşanan konulara çare olmak için bu tür toplantılar düzenleniyor. Benim şahsi görüşüm ve hedefim her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da sistem çok net olmalı karmaşık olmamalı. Bu anlamda bizim 2030’dan sonra sistemimiz tam tek hale gelecek. Tabii kazanılmış haklardan dolayı 2035 kadar kademeli bu Tek sisteme geçeceğiz inşallah” dedi.

“Danışma günlerinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yeniden gördük”

Hem Türkiye’de hem de Almanya sigortalıların yüz yüze danışma hizmeti vermekte olduklarını ve sorularını cevaplandırmak ve sorunları ortadan kaldırmak istediklerini belirten Alman Heyet Başkanı Monika Brıch, “Verimli iş birliğimizi burada derinleştireceğimizden eminim. Türk Alman Danışma Günleri’nin hedefi Türk kökenli. Yani hem Türkiye’de hem de Alman Kökleri olan sigortalılarımıza yüz yüze danışma hizmeti vermekte. Sorularını cevaplandırmak ve sorunları ortadan kaldırmaktır. Burada olmaktan memnuniyet duyduğumuzu tekrar dile getirerek Şubat ayındaki vahim olaydan sonra yanınızda olduğumuzu göstermek için de bir işaret koymak için de burada olduğumuzu belirtmek isterim. Bunun gibi olayların sosyal güvencede ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yeniden gördük ve yine buradan çıkma günleriyle beraber sigortalılarımız için bazı şeyleri gündeme getirerek açıklığa kavuşturmuş olacağımızı ümit ederek burada olduğumuzu dile getirelim. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz danışma günlerinde de gördüğümüz üzere bu danışma günlerinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yeniden gördük. Hem Türkiye’de hem Almanya’da düzenlediğimiz danışma günlerinde öneminiz katılım sayısına göre halen ihtiyaç olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk ve burada da yine aynı hizmeti vermek üzere bulunduğumuzdan onur duyduğumu dile getirdim” ifadelerini kullandı.

“Türk vatandaşlarının yaşadığı 35 ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış”

Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 35 ülkeyle şimdiye kadar sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Türk Heyet Başkanı Ramazan Elma, “Mayıs ayında Bohum’da düzenlediğimiz danışma günlerinden sonra tekrar bu güzide şehrimiz Gaziantep’te Alman heyet üyelerini ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın bulundukları ülkedeki çalışmaları ile Türkiye’deki çalışmalarını birleştirmek ve ilgili ülkedeki sosyal güvenlik mevzuatı ile ülkemiz mevzuatı arasındaki farklılıktan kaynaklanan sorunlarını çözmek hedefiyle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkeler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalamaktayız. Bu hedef doğrultusunda Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 35 ülkeyle şimdiye kadar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’yle Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi de 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanmış Ve 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu anlamda iki ülke sigorta kurumları arasında yaklaşık altmış yıllık tarihi bir iş birliği söz konusudur. Türk ve Alman sigorta kurumları olarak müşterek sigortalılarımıza Etkin ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmak hedefiyle yaklaşık 20 yıldır Türkiye Almanya Danışma Günleri düzenlemekteyiz” diye konuştu.