Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye Seyahat Acenteları Birliği’nin (TÜRSAB) katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Türkiye’nin güneydoğusunda vurucu etki yaşatan depremin ardından turizmi tekrar ayağa kaldırmak için yol haritası belirlendi.

Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sezer Cihan,Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak katıldı.

Ayşe Ertürk yaptığı sunumda deprem sonrası diğer ülkelerde turizmde neler yapılıyor, turizmde kriz ve afet yönetimi planları, deprem sonrası turizm ihtiyaçları analizi, dünyada deprem sonrası turizmde toparlama ve şehir örnekleri konulu başlıklarda açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’te deprem afeti sonrası turizm iyileştirme adım önerilerinde ise; şehrin altyapısı, akıllı şehirler, dirençli şehirler gibi şehre gelecek turistlerin konaklama güvenirliği için ‘safe hotel’ kavramları görüşüldü. Toplantıda ayrıca seyahat acenteleri ile iletişim kurarak, turizmde güvenli konaklama düzenlemelerinin yapılması gerektiği konuşuldu.

"Hızlı bir şekilde restorasyonla ilgili çalışmaları başlattık"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sezer Cihan katıldığı toplantıda Gaziantep’in deprem sonrası hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdiğini belirterek, “Kültür ve turizm anlamında o eski ve cazibeli günlerine, gastronomiyle de ismini birleştirdiğimizde hızlı bir şekilde normale dönmemiz gerekiyor, çünkü hayat devam ediyor. Bizim Gaziantep ölçeğinde toparlanmamız gerekiyor. Konaklama tesislerinin turizmle alakalı bütün yapı ve tesislerinin bizim ilgili mühendislik alanındaki hocalarımızla belediyemiz ve bakanlığın destekleriyle ekip oluşturup ayrıca bu yapıların güvenilirliği konusunda çalışma başlatmamız çok faydalı olur. Bunun turizm açısından somut olarak katkısı olur diye düşünüyorum. Baktığımız zaman bölgesel olarak çok etkilendik. Bir an önce yapılarda bulunan hasarları tespit ettik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşenlerle alakalı hızlı bir şekilde restorasyonla ilgili çalışmaları başlattık. Depremin vermiş olduğu hasarı ortadan kaldırmamız lazım. Şehrin güvenli şehir olması anlamında deprem riski oluşan binalarda da ekstra inceleme yapacağız” dedi.